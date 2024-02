Razzia im Raum Werdau: Welche Betrugsmaschen gibt es unter Ärzten und Apothekern?

Gefälschte Rezepte, nicht erbrachte Leistungen: Abrechnungsbetrug im Gesundheitswesen ist ein weites Feld. Im schlimmsten Fall riskieren Ärzte ihre Zulassung.

Die Patienten müssen sich gefühlt haben wie im falschen Film: Sie sitzen im Wartezimmer der Arztpraxis und hoffen, bald an die Reihe zu kommen. Da erscheinen fünf Polizisten und eine Staatsanwältin in den Räumlichkeiten und verkünden, dass an diesem Tag keine Behandlungen mehr stattfinden werden: Razzia wegen Verdachts auf Abrechnungsbetrug...