Abschleppdienst muss nach Unfall in Crimmitschau anrücken

Tausende Euro Schaden und kaputte Autos sind das Ergebnis einer Kollision zweier Pkw

Nach einer Kollision in Crimmitschau musste nicht nur die Polizei zum Unfallort ausrücken. Auch der Abschleppdienst bekam nach dem Zusammenstoß zweier Autos neue Arbeit. Rund 8000 Euro Schaden hat ein Verkehrsunfall am Dienstag hinterlassen. Wie die Polizei am Mittwoch mitgeteilt hat, waren zwei Pkw miteinander kollidiert. Dabei fuhr vorher ein...