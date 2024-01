Arbeitsreiches Wochenende für Polizei in Crimmitschau und Werdau: Planen am Laster aufgeschlitzt, E-Bike gestohlen und Briefkasten gesprengt

Die Wucht der Detonation war so groß, dass beim Pyrotechnik-Einsatz in Werdau auch Kellerfenster und Mauerwerk in Mitleidenschaft gezogen worden. Was am Samstag und Sonntag alles passiert ist.

Unbekannte Täter haben an einem Laster, der an der Bahnstraße in Crimmitschau abgestellt war, die Planen aufgeschlitzt. Die Tatzeit lag zwischen Freitagnachmittag und Sonntagvormittag. Der Sachschaden wird auf rund 3000 Euro beziffert. Einen Stehlschaden gab es nicht. Dazu Polizeisprecherin Christina Friedrich: „Die Täter schlitzten den...