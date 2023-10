Bahnhof Werdau: Abriss geht am Montag weiter

Das Oberverwaltungsgericht in Chemnitz hat am Freitagnachmittag der Stadt mitgeteilt, dass die Arbeiten am Bahnhof weitergehen können.

Der vorläufige Baustopp am Werdauer Bahnhof ist ab sofort aufgehoben. „Das Oberverwaltungsgericht Chemnitz hat erneut unsere Rechtsauffassung bestätigt. Die Arbeiten gehen somit am Montag weiter", sagte am Freitagnachmittag der Werdauer Oberbürgermeister Sören Kristensen (Unabhängige Liste).