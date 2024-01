Bauerndemo rund um Crimmitschau und Werdau: Zwischen Korso-Runden und Soljanka

Der Blockade-Montag der hiesigen Landwirte, aber auch Händler und Unternehmer ist ruhiger verlaufen als angekündigt. Der Schul- und Klinikbetrieb lief zudem offenbar reibungslos.

In der hiesigen Region ist es viel ruhiger geblieben als erwartet: Die von den Behörden angekündigten Verkehrsbehinderungen wegen der Bauernproteste haben am Montag kaum zu Staus in und um Crimmitschau sowie Werdau geführt. Kurz nach 7 Uhr war ein Korso mit Traktoren und anderen landwirtschaftlichen Fahrzeugen durch das Crimmitschauer...