Blankenhainer restaurieren Särge aus der Mausoleums-Gruft

Das Restauratorenteam um Anja Bachmann befasst sich derzeit mit der Sanierung von 14 Särgen. Sie stammen aus der Gruft von Schloss Blankenhain. Auch im Mausoleum selbst wird gearbeitet.

Mehrere Särge stehen derzeit in der Werkstatt von Anja Bachmann in Blankenhain. Die Diplomrestauratorin und ihre Mitarbeiter erneuern Unterböden, reparieren defekte Stellen, befestigen lose Teile, bauen neue und fertigen Füße für die Särge an. Insgesamt 14 Stück sind es. Sie stammen aus der Gruft des Mausoleums, das 1785 auf dem Friedhof...