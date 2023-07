Bürgermeister-Wahl in Langenbernsdorf: Der einzige Kandidat gewinnt

Die Gemeinde hat einen neuen Bürgermeister: Mit 1378 Stimmen ist Tobias Bär (CDU) am Sonntag gewählt worden. Wahlberechtigt waren 2904 Menschen, die Beteiligung lag bei 50,4 Prozent. Das ist das vorläufige Ergebnis, der Wahlausschuss will am Montag das endgültige Resultat feststellen.