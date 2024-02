Busfahrer verletzt Radfahrerin bei Unfall in Werdau schwer

Der Unfallverursacher fuhr weiter und wollte nichts von dem Zusammenstoß mitbekommen haben. Die Polizei stellte ihn.

Werdau.

Bei einem Unfall am Mittwochnachmittag ist in Werdau eine Radfahrerin schwer verletzt worden. Laut Polizei war ein MAN-Linienbus auf der Straße Am Sternplatz in Richtung Ronneburger Straße unterwegs. Kurz nach der Einmündung der Theodor-Körner-Straße überholte er eine Radfahrerin. Beim Wiedereinordnen berührte das Heck des Busses die Radfahrerin, die daraufhin stürzte. Die 79-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Der Busfahrer fuhr zunächst weiter, Polizeibeamte konnten ihn später feststellen. Der 33-jährige Ungar gab an, dass er den Zusammenstoß nicht bemerkt habe. Er muss sich nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und fahrlässiger Körperverletzung in Verbindung mit einem Verkehrsunfall verantworten. (kru)