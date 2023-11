Crimmitschau: Feuer zerstört Lagerscheune - Schaden wird auf 25.000 Euro geschätzt

30 Feuerwehrleute haben am Montag den Brand in Langenreinsdorf unter Kontrolle gebracht. Personen kamen nicht zu Schaden, die Hauptstraße war dicht.

In Langenreinsdorf ist am Montag kurz vor 13 Uhr ein privates Lagergebäude in Flammen aufgegangen. Wie Gemeindewehrleiter Werner Spalerski sagt, ist das etwa 5 mal 20 Meter lange Gebäude zerstört worden. Personen kamen nicht zu Schaden. Auch die angrenzenden Wohnhäuser wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen. „Die Ursache ist unklar“, so...