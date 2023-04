Crimmitschau: Fraktionschefin der Bürgervereinigung tritt Rückzug an

Sarah Walsh will aber auch in Zukunft in der Bürgervereinigung "Für Crimmitschau" mitarbeiten. Die Gründe für diesen Schritt hatte die 32-Jährige der Stadtverwaltung bereits mitgeteilt. Ortsvorsteherin Ulrike Voigt rückt als Stadträtin nach.

