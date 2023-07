Crimmitschau: Gibt es in der Region bald die erste Bürgerenergiegenossenschaft?

In der Region könnte sich in den nächsten Wochen und Monaten die erste Bürgerenergiegenossenschaft bilden. Dazu will sich die vor drei Jahren in Gera (Thüringen) gegründete Energiegenossenschaft in Richtung Westsachsen erweitern und sich zunächst im Windpark des Crimmitschauer Ortsteils Mannichswalde einbringen. „Die Gründung einer...