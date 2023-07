Crimmitschau: Im August wird der zweite Teil der Badergasse erneuert

Die Erneuerung der Badergasse in Crimmitschau wird fortgeführt. Darauf haben sich die Stadträte während ihrer jüngsten öffentlichen Sitzung geeinigt. Nachdem der erste Bauabschnitt in unmittelbarer Nähe zum ehemaligen Kaufhaus Schocken in wenigen Tagen und Wochen vor dem Abschluss steht, soll ab August der Abschnitt zwischen Badergasse 11...