Crimmitschau: Im Ortsteil Lauenhain sind Solarmodule in Flammen aufgegangen

Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und mehr als 20 Rettungskräften im Einsatz.

Im Ortsteil Lauenhain sind am Montag gegen 13.25 Uhr Solarmodule in Flammen aufgegangen. Wie der Crimmitschauer Gemeindewehrleiter Werner Spalerski bestätigt, wurden daraufhin die Ortswehren Crimmitschau und Lauenhain zu dem Brand an die Harthstraße gerufen. „Auf dem Dach des Wohnhauses waren mehrere Solarmodule in Brand geraten....