Crimmitschau: Im Tiergehege steigt Herbstfest für Kinder

Aktionen für die ganze Familie bietet am Samstag der Förderverein der Einrichtung.

Ein Herbstfest für Kinder organisiert für den Samstag der Förderverein Tiergehege in der Einrichtung im Crimmitschauer Sahnpark. Ab 11 Uhr erwarten die Mädchen und Jungen und ihre Eltern zahlreiche Aktionen. So finden Führungen durch das Tiergehege statt. Eine Spiel- und Bastelstraße ist aufgebaut. An der rollenden Waldschule des...