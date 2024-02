Crimmitschau: Kein Wasser wegen Sanierung – Mieter müssen ausziehen

Die Wohnungsgenossenschaft erneuert in den Wohnblöcken die in die Jahre gekommenen Rohrstränge. Kritische Töne gibt es kaum. Das könnte an der Strategie liegen, die der Großvermieter fährt.

Roland Prüstel und seine Frau Renate haben es bereits hinter sich: Weil die Wohnungsgenossenschaft Crimmitschau im Vorjahr damit begonnen hat, die in die Jahre gekommenen Rohrstränge vor allem für Trink- und Abwasser in ihren Häusern zu sanieren, ist das Ehepaar für drei Wochen in eine Gästewohnung des Großvermieters umgezogen. „Wir haben... Roland Prüstel und seine Frau Renate haben es bereits hinter sich: Weil die Wohnungsgenossenschaft Crimmitschau im Vorjahr damit begonnen hat, die in die Jahre gekommenen Rohrstränge vor allem für Trink- und Abwasser in ihren Häusern zu sanieren, ist das Ehepaar für drei Wochen in eine Gästewohnung des Großvermieters umgezogen. „Wir haben...