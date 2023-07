Crimmitschau: Leichtverletzter nach Zusammenstoß

Ein 74-jähriger Toyota-Fahrer ist Montagmittag bei einem Unfall auf der Kreuzung Lauenhainer Hauptstraße/Am Wetterkreuz verletzt worden. Der Toyota-Fahrer war aus Richtung Gablenz kommend auf der Lauenhainer Hauptstraße unterwegs und wollte diese nach rechts in Richtung Am Wetterkreuz verlassen. Die Lauenhainer Hauptstraße knickt an dieser...