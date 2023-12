Crimmitschau: Mann auf Parkplatz schwer verletzt

Zu dem Unfall kam es beim Ausparken auf einem Supermarkt-Parkplatz.

Ein schwerer Unfall hat sich am Mittwochmorgen auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in Crimmitschau ereignet. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 56-Jähriger dort mit seinem Pkw VW rückwärts ausparken. Dabei übersah er in der Morgendämmerung einen 75-Jährigen, der im gleichen Moment aus seinem Opel aussteigen wollte, und fuhr diesen an....