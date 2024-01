Crimmitschau: Medizinisches Versorgungszentrum öffnet im zweiten Quartal

Frauenärztin verlegt ihre Praxis von Werdau an die Friedrich-August-Straße der Tuchstadt. Künftig befinden sich Orthopädie, Chirurgie und Gynäkologie an einem Standort.

In der Friedrich-August-Straße 5 in Crimmitschau werden derzeit im Auftrag der Pleißental-Med GmbH als Tochtergesellschaft der Pleißentalklinik Werdau Räumlichkeiten für ein Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) saniert. Das soll noch im zweiten Quartal an den Start gehen. Wie der Geschäftsführer der Pleißental-Med, Uwe Hantzsch, sagt,...