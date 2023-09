Crimmitschau: Müllärger im Ortsteil Frankenhausen nimmt überraschende Wende

Eine Spaziergängerin stochert im Unrat an der Uferstraße in Frankenhausen nahe der Autobahnbrücke herum. An dieser Stelle sollen die Anlieger des Paradiesweges ihren Sperrmüll abstellen. Im Hintergrund ist der Zugang zur Fußgängerbrücke zu sehen, die zum Paradiesweg führt. Bild: Jochen Walther