Crimmitschau: Retter in Frankenhausen bekommen Anbau

Die Stadträte haben dem kommunalen Bauprojekt zugestimmt. Mehr als 700.000 Euro fließen in das Vorhaben. Was wird aus der alten Fahrzeughalle?

Damit zukünftig ein modernes Löschgruppenfahrzeug LF 10 ins Frankenhausener Gerätehaus passt, investiert Crimmitschau mehr als 700.000 Euro in einen neuen Anbau. Davon fließen Fördermittel in Höhe von 300.000 Euro. Zwar hat der Stadtteil bereits ein LF 10. „Das ist aber ein Sonderbau. Deshalb passt das Löschfahrzeug in den niedrigen...