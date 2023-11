Crimmitschau trauert um Fritz Hezinger: Der Eismeister, der noch Nachtschichten schieben musste, ist tot

Sein Arbeitsplatz hat sich mehr als ein Vierteljahrhundert auf der Eismaschine befunden. Erst unter freiem Himmel, dann unter einem Dach. Vor dem nächsten Eispiraten-Spiel gibt es eine Gedenkminute.

Fritz Hezinger lebt nicht mehr. Der ehemalige Eismeister des Kunsteisstadions im Sahnpark ist am Dienstag im Alter von 82 Jahren nach kurzer, schwerer Krankheit gestorben. Darüber hat der ETC Crimmitschau in den sozialen Netzwerken informiert. Am Freitagabend, wenn es in der Deutschen Eishockey Liga 2 (DEL 2) zur Partie zwischen den Eispiraten...