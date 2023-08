Crimmitschau: Unbekannte schlagen Mann ins Gesicht

Der Vorfall ereignete sich bereits am 11. August. Jetzt sucht die Polizei öffentlich nach Zeugen.

Crimmitschau.

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Raub in Crimmitschau am Abend des 11. August. Das ist passiert: Ein 45-Jähriger lief gegen 21.30 Uhr aus Richtung Bahnhof kommend über einen schmalen Trampelpfad in Richtung Ritterstraße. Dort traf er auf zwei junge Männer – einer sprach ihn an. Anschließend schlug der Unbekannte dem 45-Jährigen unvermittelt ins Gesicht, sodass er zu Boden stürzte und kurzzeitig bewusstlos war. Diese Situation nutzten die Täter aus und entwendeten die Geldbörse des Geschädigten. Der beschrieb die beiden Unbekannten als schlank, circa 1,70 bis 1,75 Meter groß und zwischen 16 und 20 Jahren alt. Sie hatten sich zuvor auf Rumänisch oder Bulgarisch unterhalten. Zeugen können sich unter Ruf 0375 4284480 melden. (jarn)