Crimmitschau: Unbekannter schlägt Kontrolleur zusammen

Der Mann musste nach dem Angriff in der Innenstadt in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Ermittler suchen nun Zeugen.

In Crimmitschau ist ein Mann angegriffen und verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, wollte am Samstagvormittag ein Mitarbeiter einer privaten Parkaufsicht an der Piazza Roter Turm einen Parkplatz kontrollieren. Dabei wurde er von einem Unbekannten getreten, wodurch er zu Boden fiel und sich verletzte. Aufgrund der Verletzungen musste der...