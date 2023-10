Crimmitschau: Vorfahrtsfehler führt zu Kollision

Personen wurden nicht verletzt. Aber eines der beteiligten Fahrzeuge musste abgeschleppt werden.

Crimmitschau.

Ein Vorfahrtsfehler hat am Dienstag in Crimmitschau zu einem Unfall mit Sachschaden geführt. Darüber informiert die Polizei. Das war passiert: Gegen 10.30 Uhr befuhr ein 59-Jähriger in seinem Opel die Melanchthonstraße aus Richtung Dammstraße mit der Absicht, nach links auf die Leipziger Straße einzubiegen. Hierbei missachtete er eine vorfahrtsberechtigte 39-jährige Mazda-Fahrerin, und es kam zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen. Verletzt wurde bei diesem Unfall niemand, allerdings war der Mazda nach dem Zusammenprall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der durch den Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt 8000 Euro, sagte der Polizeisprecher. (jarn)