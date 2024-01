Crimmitschau: Warum Gäste aus Malaysia eine „Fahrstunde“ auf der Eismaschine absolvieren

Abläufe in der Canada-Life-Kids-Arena wecken oft Interesse von anderen Vereinen und Betreibern. Lutz Höfer vom ETC-Vorstand hat nun sogar eine Delegation aus Asien empfangen. Um was es dabei ging.

Seltener Besuch in der Canada-Life-Kids-Arena in Crimmitschau: Eine dreiköpfige Delegation aus Malaysia hat sich über Funktionsweise und Besonderheiten bei der Einstellung an der Zamboni informiert. Damit erfolgt die Eisaufbereitung in der Trainingshalle des ETC. „Wir nehmen eine ganze Menge an Informationen mit“, sagt William Goh. Der...