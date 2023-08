Crimmitschau: Werkzeuge aus Container gestohlen

Crimmitschau.

Diebe hatten es auf Werkzeug abgesehen. Das sagt e am Dienstag Annekatrin Liebisch von der Polizeidirektion Zwickau. Das war passiert: Im Laufe des Wochenendes verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem Baucontainer an einer Baustelle an der Westbergstraße in Crimmitschau. Aus dem Inneren des Containers entwendeten sie verschiedene Bauwerkzeuge, darunter einen Pickhammer, eine Motorflex und eine Akkuflex. Der Wert des Diebesguts wird insgesamt auf 1600 Euro geschätzt, der Sachschaden liegt im einstelligen Bereich. Nun werden Zeugen gesucht, die zwischen Freitagnachmittag und Montagvormittag ungewöhnliche Aktivitäten auf der Baustelle beobachtet haben (Zeugentelefon 03761 7020). (jarn)