Crimmitschau: Wie geht es mit der Windenergie in Mannichswalde weiter?

Während der öffentlichen Sitzung des Ortschaftsrates Mannichswalde wollen Fachleute über den Planungsstand informieren. Auch der OB ist anwesend.

Die Stadt Crimmitschau hat hinsichtlich des geplanten Windparks im Ortsteil Mannichswalde von Anfang an Tranparenz versprochen. Daher soll am Mittwoch innerhalb der öffentlichen Sitzung des Ortschaftsrates Mannichswalde in der Sportgaststätte über den Planungsstand näher informiert werden, teilt Stadtsprecherin Daniela Lange mit. Dazu werden...