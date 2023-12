Crimmitschau: Zeugenhinweise führen zu Flüchtigem

5500 Euro Sachschaden sind bei dem Unfall entstanden.

Dank Zeugenhinweisen konnte die Polizei einen Unfallflüchtigen stellen. Das war passiert: Am Montagabend befuhr ein 86-Jähriger mit seinem Nissan die Zwickauer Straße aus Fahrtrichtung Crimmitschau in Richtung Neukirchen. An der Einmündung zur Dänkritzer Landstraße missachtete er einen vorfahrtsberechtigten Mercedes (Fahrer: 23). Es kam zum...