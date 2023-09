Crimmitschauer Bahnhof öffnet wieder zu einem ganz bestimmten Zweck

In dieser Woche hat wieder Leben in dem lange geschlossenen Gebäudekomplex geherrscht. Darüber freute sich Investor Tino Wolter. Er war ein gefragter Mann.

Solch ein Gewimmel hat es im Crimmitschauer Bahnhof lange nicht mehr gegeben. Doch als am Donnerstagnachmittag die „Marktschwärmer“ zum Besuch einluden, strömten Interessierte in Scharen herbei. „Ich bin ehrlich gesagt hier, um den Bahnhof endlich mal wieder von innen zu sehen“, sagte Jacqueline Erhardt. An den verschiedenen Ständen...