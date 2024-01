Das Martin-Luther-King-Zentrum in Werdau lädt für den 26. Januar zu einem Abend über Migrationsgeschichte(n) in der Stadt ein

Mit einem Film, einer Ausstellung sowie Zeitzeugengesprächen soll auf die Migrationsgeschichte der Vietnamesen in der Stadt aufmerksam gemacht werden.

Mit Migrationsgeschichte in Werdau beschäftigt sich eine Veranstaltung, zu der das Martin-Luther-King-Zentrum für Gewaltfreiheit und Zivilcourage für den 26. Januar, 19 Uhr in seine Räume in der Stadtgutstraße 23 einlädt. Laut Verein soll es an diesem Abend sowohl eine Filmvorführung und eine Online-Ausstellung als auch Gespräche mit...