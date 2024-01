Diebe machen auf Klinik-Baustelle in Werdau Beute

Gleich mehrere Baucontainerhaben unbekannte Täter während der Frostperiode am Krankenhaus aufgebrochen.

Werdau.

Gleich mehrere Baucontainer haben Unbekannte in der zurückliegenden Frostperiode auf der Klinik-Baustelle in Werdau aufgebrochen. Laut Polizei waren die Täter zwischen Mittwochnachmittag und Montagfrüh auf der Baustelle an der Ronneburger Straße zugange. Dort brachen sie in mehrere Container ein und stahlen ein Schweißgerät, einen Kompressor, zwei Starkstromverlängerungskabel und Kupferrohre. Der Wert des Diebesguts wurde auf 10.000 Euro geschätzt, der Sachschaden betrug etwa 100 Euro. Die Baustelle ist ein 15-Millionen-Euro-Projekt, das auch die neue zentrale Notaufnahme und 16 Betten einer Abteilung für Altersmedizin beherbergen soll. Die Fertigstellung des dreigeschossigen Baus ist für das kommende Jahr vorgesehen. (kru)