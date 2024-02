Hochwertiges Werkzeug von Baustelle in Werdau gestohlen

Die Täter brachen auf einer Baustelle an der Ronneburger Straße in dort aufgestellte Baucontainer ein.

Übers Wochenendes brachen Unbekannte auf einer Baustelle an der Ronneburger Straße in Werdau in dort aufgestellte Baucontainer ein. Sie entwendeten Werkzeug im Wert von insgesamt 10.000 Euro. Dabei handelte es sich unter anderem um Bohrmaschinen, Schweißwerkzeuge und Nivelliergeräte. Zudem verursachten sie einen Sachschaden in Höhe von rund...