Werdau: Täter suchen zweimal die Pleißentalklinik heim – Was das für den Neubau bedeutet

Die Unbekannten haben hochwertige Werkzeuge und Kabel gestohlen und hinterließen Sachschaden. Die Polizei sucht Zeugen.

Bereits zum zweiten Mal haben Unbekannte die Baustelle der Pleißentalklinik an der Ronneburger Straße in Werdau heimgesucht. Am vergangenen Wochenende brachen sie einen Baucontainer auf und verursachten damit einen Schaden in Höhe von rund 1000 Euro. „Außerdem stahlen sie hochwertiges Werkzeug wie Bohrmaschinen, Schweißwerkzeug und...