Dr. Emkus: Wie ein TikTok-Star zum neuen Glücksbringer für die Eispiraten Crimmitschau wird

Eine riesige Fangemeinde verfolgt im Internet die kurzen Kochvideos des ehemaligen Busfahrers aus Gera. Von seiner Reichweite will auch der Eishockey-Zweitligist aus Westsachsen profitieren.

Ein TikTok-Star hat seine Begeisterung für die Eispiraten Crimmitschau entdeckt. Und entwickelt sich auch noch zum Glücksbringer für den Eishockey-Zweitligisten aus der Stadt an der Pleiße. Dr. Emkus, der mehr als 1,2 Millionen Follower bei TikTok hat, jubelte am Sonntag über den 4:1-Sieg gegen die Eisbären Regensburg. In den Drittelpausen...