Ein ganz besonderes Eispiraten-Training: Profis aus Crimmitschau holen kleine und große Fans mit auf das Eis

Was beim Familien-Eislauftag aufgefallen ist: Zwischen den Anhängern und den Profis gibt es keine Berührungsängste. Felix Thomas und seine Teamkollegen nahmen sich viel Zeit, um Foto- und Autogrammwünsche zu erfüllen. Sie gaben zudem Tipps, wie Ungeübte auf Schlittschuhen sicher stehen und den Schläger richtig halten. Ein Bestandteil der lockeren und kurzen Übungseinheit für Puckjäger und Fans war ein Schusswettbewerb. Die Scheibe musste in fünf im Tor befestigten Ringen versenkt werden. „Eine runde Sache und eine angenehme Atmosphäre“, kommentiert Felix Thomas den Familien-Eislauftag. Neben ihm standen Verteidiger Ole Olleff sowie die Stürmer Ladislav Zikmund und Marat Khaydarov mit auf dem Eis. Dazu gesellten sich neben Trainer Jussi Tuores , der von einem Fußball-Ausflug zurück ist , der Sponsorenbeauftragte Stefan Steinbock, der Geschäftsführer Jörg Buschmann und der Eishockey-Obmann Lutz Höfer.

In seiner Sporttasche befindet sich kein Glücksbringer. Im Alter von sechs Jahren stand er erstmals mit den Schlittschuhen auf dem Eis. Die Begeisterung für den Sport wurde vor allem durch seinen Papa geweckt. Diese und weitere Antworten haben Nachwuchs-Reporter der „Freien Presse“ am Samstag zum Familien-Eislauftag im Kunsteisstadion im Sahnpark von Felix Thomas erhalten. Der 35-jährige Verteidiger des Eishockey-Zweitligisten Eispiraten Crimmitschau hat – gewohnt locker und geduldig – die Fragen von Eliza Kranzusch (9 Jahre) aus Crimmitschau sowie Jason Teupel (11 Jahre) und Leon Teupel (15 Jahre) aus Meerane beantwortet. Und später auch noch einen Punkt aus dem internen Strafenkatalog der Eispiraten-Profis verraten.

Teil der Eispiraten-Cracks nutzt Pause für Kurzurlaub

Da sich die Teams aus der Deutschen Eishockey Liga 2 (DEL 2) aktuell in der Länderspielpause befinden, hat sich ein Teil der Cracks in den Kurzurlaub verabschiedet. Mario Scalzo tankt Kraft in der Türkei, Vinny Saponari ist nach Florida geflogen, Hayden Verbeek tourt durch Frankreich und Henri Kanninen besucht seine Familie in Finnland. „Es gibt nicht viele Möglichkeiten für uns, um zwischen August und April während der Eishockey-Saison mal den Kopf für einige Tage freizubekommen“, sagt Felix Thomas, der mit seiner Freundin in Westsachsen geblieben ist.

Die anwesenden Eispiraten-Profis sorgten zum Familien-Eislauftag, der erstmals in einem neuen Format stattfand, für strahlende Augen bei kleinen und großen Besuchern. „Die Chance, so nah an die Profis heranzukommen, bietet sich nicht so oft“, sagt Madlen Teupel aus Meerane, die mit ihren drei Kindern auf dem Eis stand. Die Blicke von Kristina Radzabova aus Neukirchen gingen dagegen zu vier verschiedenen Kindern. Der Grund: Sohn Nikolai, der gerade acht Jahre alt geworden ist, hat seinen Kindergeburtstag gleich zum Familien-Eislauftag gefeiert. „Das hat sich aufgrund des Termins angeboten. Die Jungs sind richtig fasziniert von den Profis“, sagt Kristina Radzabova und trommelt den Rest der Rasselbande wenig später zu einer Pause am Kiosk zusammen – dort gibt es warmen Tee und kleine Snacks.