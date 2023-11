Eine Totgeglaubte kommt wieder in Schwung – Buslinie zwischen Werdau und Greiz nimmt Fahrt auf

Nach mehr als 20 Jahren gibt es ab 10. Dezember wieder eine durchgehende Nahverkehrsverbindung zwischen den beiden Mittelzentren. 19 Kilometer lang ist die Strecke, die die Linie 19 künftig bedient.

Für viele Fraureuther geht in wenigen Tagen ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung. Stündlich ist es ihnen ab dem 10. Dezember wochentags möglich, mit dem Bus in Richtung Greiz oder nach Werdau zu fahren. „In vielen Gesprächen, die ich mit Einwohnern geführt habe, ist die Verbesserung der Busverbindung ein Thema gewesen, vor allem auch bei...