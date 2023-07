Eisdielen in und um Werdau: Geschmackserlebnisse von Fichtennadel bis Pflaume-Mango

Eis essen ist wahrscheinlich nicht die effektivste Methode, sich in der Sommerhitze etwas abzukühlen. Ganz sicher aber ist es eine der schönsten. Auch im Raum Werdau bilden sich Schlangen überall dort, wo es Tiefgekühltes aus Milch oder Früchten mit Zucker gibt. Die Dichte an Eisdielen mag nicht so hoch sein wie in Zwickau. Dafür hat aber...