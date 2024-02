Eishockey in Klingenthal: Einsatz für die Feuerwehr auf dem Eis und medizinischer Notfall vor dem Füchse-Fanblock

Ungewöhnliche Aufgabe für die Feuerwehr beim Hockey Outdoor Triple in der Vogtland-Arena. Die Helfer mussten mit Kohlendioxidgas-Feuerlöschern bei der Eisbereitung helfen. Nach der Schlusssirene folgte ein Einsatz für den Rettungsdienst.

Viel Arbeit hat es am Sonntag zum Hockey-Outdoor-Triple in der Vogtland-Arena in Klingenthal für die Rettungskräfte gegeben. Auf dem Eis gewannen die Eisbären Regensburg gegen die Lausitzer Füchse mit 3:2 nach Verlängerung. 10.600 Besucher verfolgten die Partie der DEL 2.