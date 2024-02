Eishockey in Klingenthal: Was Bier, Glühwein, Roster und Nudeln in der Vogtland-Arena kosten

Drei Eishockey-Spiele, in denen es um wichtige Punkte geht, finden auf der mobilen Eisfläche statt. Am Freitag steigt ein Sachsenderby. Was Fans zu Parkplätzen, Shuttlebussen, Wetterprognosen und Catering-Angebot wissen müssen.

In der Vogtland-Arena in Klingenthal werden zum Hockey Outdoor Triple am Freitag und Samstag jeweils bis zu 15.000 Besucher erwartet. Für das Spiel am Sonntag ist das Fan-Interesse im Vorverkauf etwas geringer. Alle Infos im Überblick. In der Vogtland-Arena in Klingenthal werden zum Hockey Outdoor Triple am Freitag und Samstag jeweils bis zu 15.000 Besucher erwartet. Für das Spiel am Sonntag ist das Fan-Interesse im Vorverkauf etwas geringer. Alle Infos im Überblick.