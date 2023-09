Eispiraten besetzen vierte und letzte Kontingentstelle: Stürmer aus Tschechien kommt in Sahnpark

International präsentiert sich der Eishockey-Zweitligist aus Crimmitschau. Nach einem Schweden, einem Kanadier und einem Finnen verstärkt mit Ladislav Zikmund ein Tscheche die Offensive. Wann trifft er ein?

Ladislav Zikmund soll am Dienstagabend in Crimmitschau eintreffen. Am Mittwochvormittag steht er erstmals mit dem Team des Eishockey-Zweitligisten Eispiraten Crimmitschau auf dem Eis. Die Westsachsen haben nach dem Abgang von Lucas Carlsson, der seinen Vertrag aufgelöst hat, schnell Ersatz geholt. Der 28-jährige Linksschütze kommt von Rytíři...