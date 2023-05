Eispiraten Crimmitschau besetzen die erste Stelle in der Abwehr

Die erste von sechs oder sieben Stellen in der Defensive des Eishockey-Zweitligisten Eispiraten Crimmitschau ist besetzt: Mario Scalzo hat einen Vertrag für die Saison 2023/24 unterschrieben. Der 38-jährige Routinier geht damit in seine vierte Spielzeit bei den Westsachsen. "Ich wollte unbedingt hierbleiben und bin sehr froh, ein weiteres Jahr in...