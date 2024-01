Eispiraten Crimmitschau: Warum Jussi Tuores die Trainingseinheit am Montag gestrichen hat

Vor dem Spiel gegen Bad Nauheim plagen sich viele Eispiraten-Cracks mit Blessuren herum. Dazu gehört auch Torhüter Oleg Shilin. Wie er sich die erneute Verletzung zugezogen hat.

Regeneration statt Belastung: Trainer Jussi Tuores hat die am Montag geplante Übungseinheit des Eishockey-Zweitligisten Eispiraten Crimmitschau abgesagt. Nur ein kleiner Teil des Teams trainiert individuell auf dem Eis. Der Rest nimmt Termine bei Physiotherapeuten und Ärzten war. Nach dem 4:2-Sieg am Freitag in Ravensburg und der 0:4-Niederlage...