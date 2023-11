Eispiraten feiern den zehnten Saisonsieg: Ladislav Zikmund erzielt den goldenen Treffer in Unterzahl

Der Eishockey-Zweitligist aus Crimmitschau bleibt trotz personeller Probleme in der Erfolgsspur. Torhüter Oleg Shilin war vor allem im zweiten und dritten Drittel ein wichtiger Rückhalt für sein Team. Was im Sahnpark passiert ist.

Schmerzhaft und erfolgreich. So war die spielentscheidende Szene am Freitagabend. Ladislav Zikmund drückte die Scheibe in der 53. Minute nach toller Vorarbeit von Thomas Reichel in Unterzahl über die Linie und knallte dabei noch gegen den Pfosten des Gästetores. Damit machte der Tscheche den 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)-Sieg der Eispiraten Crimmitschau...