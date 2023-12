Eispiraten-Frust nach Derbyniederlage: Torhüter Oleg Shilin verletzt Teamkollege Vinny Saponari unglücklich mit Schläger im Gesicht

Der Eishockey-Zweitligist aus Crimmitschau hat am Freitagabend nur einen Punkt geholt. Vor einer tollen Kulisse von 3869 Zuschauern fehlte in der Offensive die Durchschlagskraft.

Dritte Niederlage in Folge für die Eispiraten Crimmitschau in der Deutschen Eishockey Liga 2 (DEL 2). Sie haben am Freitagabend im Sachsenderby gegen die Eislöwen Dresden mit 3:4 (1:1, 1:1, 1:1, 0:1) nach Verlängerung verloren. Den Siegtreffer für die Gäste erzielte Garret Pruden in der 65. Minute. Und sorgte für ganz viel Frust bei den...