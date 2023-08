Eispiraten suchen neuen Kapitän: Ein Quartett mit Ambitionen für das „C“ auf der Brust

Der Eishockey-Zweitligist aus Crimmitschau braucht einen Kapitän. Die Entscheidung fällt kurz vor dem Beginn der Saison. Welche Profis für das Amt infrage kommen.

Mit Kapitän Patrick Pohl und Vize-Kapitän André Schietzold haben sich zwei Führungsspieler im Sommer aus dem Kunsteisstadion im Sahnpark in Crimmitschau verabschiedet. Die Suche nach ihren Nachfolgern läuft. Trainer Jussi Tuores und Co-Trainer Esbjörn Hofverberg beobachten in der Vorbereitungsphase genau, wer in der Kabine die Kommandos...