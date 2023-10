Eispiraten-Topscorer Colin Smith nach Profi-Pause: „Ich habe mich darauf konzentriert, jeden Tag besser zu werden“

Der Eishockey-Zweitligist aus Crimmitschau hat mit drei Siegen in Folge kräftig die Werbetrommel für das Derby gegen Selb gerührt. Das ist auch der Verdienst eines Stürmers, der eine ganze Saison pausiert hat. Im Vorverkauf wurden bereits mehr als 3200 Tickets verkauft.

Mit Colin Smith führt ein Stürmer der Eispiraten Crimmitschau die Scorerliste in der Deutschen Eishockey Liga 2 (DEL 2) an. 2 Tore und 15 Vorlagen befinden sich auf dem Konto des Rechtsschützen, der damit am nächsten Spieltag auch den goldenen Helm des besten Scorers seines Teams tragen darf.