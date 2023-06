Erneut hochwertiges E-Bike in Crimmitschau gestohlen

Erneut ist in Crimmitschau ein hochwertiges E-Bike gestohlen worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte eine junge Frau ihr E-Bike am Donnerstagabend gegen 20.40 Uhr im Hausflur eines Mehrfamilienhauses an der Fabrikstraße, nahe der Bahnhofstraße, abgestellt. Als sie gegen 22.15 Uhr zurückgekehrt sei, habe sie feststellen müssen, dass das...