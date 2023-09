Fraureuth: 27-Jähriger pöbelt im Einkaufszentrum herum

Außerdem hat der Mann unter Drogen Lebensmittel gestohlen und ein Auto beschädigt.

Weil ein 27-Jähriger auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums in Fraureuth Leute angepöbelt hat, ist am Donnerstagabend die Polizei angerückt. Dem Mann war bereits Hausverbot in einem der Einkaufsmärkte erteilt worden, da er auch dort Kundschaft und Belegschaft belästigt hatte. Er war alkoholisiert und stand unter Drogen. Ein Vortest reagierte...