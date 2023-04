Fraureuth: Lions-Club will der Zwickauer Tafel helfen

In anderen Regionen ist die "Ein-Teil-Aktion" schon länger bekannt. Nun findet sie am Samstagvormittag vor dem Edeka-Markt an der Werdauer Straße in Fraureuth statt. "Damit wollen wir die Ausgabestellen der Zwickauer Tafel unterstützen", sagt Jörg Kohlmeyer vom Lions-Club Crimmitschau-Werdau. "Wir bitten die Kunden, für uns ein Teil mehr zu...