Friedenslicht wird am Sonntag auf dem Markt in Werdau entzündet

Der Transport war in diesem Jahr komplizierter. Aber Jens Kunze hat das Licht wieder in die Pleißestadt gebracht.

Mit einer besonderen Flamme wird am Sonntag um 17 Uhr der Adventskranz auf dem Marktbrunnen in Werdau entzündet. Jens Kunze hat wie in den Jahren zuvor dafür gesorgt, dass das Friedenslicht seinen Weg in die Pleißestadt gefunden hat. „Der Transport des Lichtes war umständlicher als zu Friedenszeiten“, sagt der Werdauer. Das Licht sei von...